Битва за Telegram. Эфир в 21:05

В России продолжается битва Роскомнадзора с мессенджером Павла Дурова "Telegram", причем ее жертвами становится все больше сторонних сайтов, сервисов и соцсетей, включая Google, Yandex и Facebook. Что это: проба сил, тест на возможность блокировки интернета в России? И возможно ли в стране построение "кремлевской цифровой стены" на манер "великого китайского файервола"?

В эфире Петр Левич, основатель Future Foundation, директор департамента взаимодействия науки, технологий и общества Московского технологического института, и Алексей Гришин, руководитель отдела информационных технологий в компании «Аладдин Р.Д.». Эфир в 21:05.