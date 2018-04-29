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Археология. Будущее

Битва за Telegram. Эфир в 21:05

Отключат ли в России интернет?

В России продолжается битва Роскомнадзора с мессенджером Павла Дурова "Telegram", причем ее жертвами становится все больше сторонних сайтов, сервисов и соцсетей, включая Google, Yandex и Facebook. Что это: проба сил, тест на возможность блокировки интернета в России? И возможно ли в стране построение "кремлевской цифровой стены" на манер "великого китайского файервола"?

В эфире Петр Левич, основатель Future Foundation, директор департамента взаимодействия науки, технологий и общества Московского технологического института, и Алексей Гришин, руководитель отдела информационных технологий в компании «Аладдин Р.Д.». Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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