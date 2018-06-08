"Человек умирает, a мы на это глядим как в зоопарке"

В Москве, ссылаясь на указ президента "Об особенностях применения усиленных мер безопасности" на время чемпионата мира по футболу, запрещают одиночные пикеты. На прошлой неделе власти не согласовали массовую акцию в поддержку Олега Сенцова. Не имея другой возможности выступить в поддержку украинского режиссера, несколько человек объявили голодовку.

"Мне надоело репостить фразу "Олег Сенцов, очередной день голодовки". Репостнешь, намажешь бутер и чувствуешь себя насекомым", – написал журналист Александр Буртин в фейсбуке неделю назад. Буртин объявил в поддержку Сенцова собственную голодовку.

По словам Буртина, спустя две недели после заявления Сенцова о начале голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах, журналиста охватило чувство бессилия. Возможность выразить поддержку осталась только в соцсетях: право на мирные уличные акции ограничено на время проведения чемпионата мира по футболу.

Человек получил 20 лет за эти свои убеждения, а не за преступление

– Было какое-то мучительное чувство, что человек сидит сейчас ни за что, умирает, – рассказал Радио Свобода Александр Буртин. – А мы на это глядим как в зоопарке. Бывает же такое, что люди присоединяются к чужим голодовкам. И мне показалось, что это такая адекватная форма, потому что ты во всяком случае испытываешь то же самое, что и человек. Ты, во-первых, можешь как-то выразить физическим образом ему солидарность, во-вторых, скорее всего, достаточное количество людей об этом услышит, может быть, присоединятся тоже.

Александр Буртин признается, что ему не близки взгляды Олега Сенцова. Но журналист уверен, что Сенцов сейчас в тюрьме именно из-за своих убеждений:

– Человек получил 20 лет за эти свои убеждения, а не за преступление какое-то, и сейчас за эти убеждения он может умереть в тюрьме. И именно это и горько. Очень здорово, что он сам голодает не за себя, а за других украинских политзэков в российских тюрьмах, но также и на Украине сидит огромное количество пророссийских политзэков, и очень важно, чтобы это прекратилось. Идеальным финалом этой истории был бы обмен украинских политзэков, которые сидят в России, на российских, которые сидят в Украине.

Голодовку Буртина поддержали другие сочувствующие Сенцову. Журналистка Анастасия Дмитриева отказалась от еды на трое суток.

Педагог-мультипликатор Евгений Кабаков не ест восьмой день:

Мне неловко думать о человеке, так страдающем, и при этом есть

– Я совершенно не верю в то, что Сенцов – террорист, поскольку мне кажется, что судебная система работает черти как у нас. Но то, что он вписался в такое серьезное дело, как голодовка, и судя по всему, готов идти до конца, это вызывает, с одной стороны, сильное внимание к этой истории, а с другой стороны – хочется его поддержать. Ему плохо, и хочется подать ему весть. А подавать ему весть в сытом виде как-то неловко. В каком-то смысле у меня это скорее пост, чем голодовка. Просто мне неловко думать о человеке, так страдающем, и при этом есть. Я же знаю, что какие-то люди ему сообщают, что ему помогают, что кто-то тоже голодает. Я, что называется, за компанию, но до какого-то предела. А он без всякого предела. Посмотрим, как будет. Молиться, видимо, надо, кто умеет. Я так, с трудом.

Многие из тех, кто выступил в поддержку Сенцова, вспоминают голодовку диссидента Анатолия Марченко в 1986 году. Осужденный за “антисоветскую агитацию и пропаганду”, Марченко требовал освободить всех политзаключенных в СССР. Требования начали исполнять через месяц после его смерти. Голодовку Марченко держал 117 дней.

– Поскольку я его застал в совершенно сознательном возрасте, это происходило в в каком-то смысле практически на моих глазах, – вспоминает Евгений Кабаков. – Такая печальная история, и мне действительно не хотелось бы, чтобы что-то такое повторилось, история с Марченко для меня тоже некоторая причина.

Голодовку Олега Сенцова упомянули 6 июня на московской премьере фильма находящегося под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова “Лето”. Кинокритик Антон Долин, представляя фильм, напомнил, что Сенцов намерен держать голодовку “до победного конца, если это можно считать победным концом”:

– Ничего особенного в этой ситуации мы, зрители фильма, сделать не можем, но мы можем хотя бы быть в курсе. Вне всякой зависимости от того, каковы ваши политические взгляды, каково ваше отношение к этой истории, просто когда вы вернетесь домой, можно залезть в интернет, прочитать об этом, может быть, рассказать кому-то, кто об этом не знает.

Олег Сенцов голодает 25 дней. По словам его адвоката Ольги Динзе, он готов к смерти. Сенцов призвал не голодать в его поддержку и по-другому влиять на ситуацию. В Москве не согласуют массовые акции в поддержку Сенцова и задерживают участников одиночных пикетов, ссылаясь на указ президента. 8 июня Александр Буртин принял решение о прекращении голодовки. Днем ранее от такой формы протеста по состоянию здоровья отказался украинский антифашист Александр Кольченко, обвиненный вместе с Олегом Сенцовым в подготовке терактов в Крыму.