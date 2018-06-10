Меркель: решение Трампа не подписывать коммюнике G7 "разочаровывает"

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита "Большой семёрки" в Канаде "разочаровывает и немного удручает". Меркель высказала такое мнение в воскресенье, выступая на телеканале АRD.



По её словам, отказ подписать итоговое коммюнике, сделанный при помощи твиттера, является "разочаровывающим". По словам Меркель, Берлин "поддерживает документ, он принят и имеет законную силу". Канцлер отметила, что решение Дональда Трампа осложняет ситуацию, но не означает конца Трансатлантического партнерства. По её словам, в нынешних условиях Евросоюз должен "укреплять свои ряды" и "рассчитывать только на себя".

Говоря о возможности возвращения России в "Большую семёрку", Меркель отметила, что Запад нуждается в России "для решения кризисов", но для присоединения ее к "Большой семерке" нужен прогресс в исполнении Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине.

В субботу Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие.