Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что приоритетными для его правительства направлениями будут прекращение нелегальной иммиграции и укрепление связей с Россией.

"Мы являемся сторонниками открытия в отношении России", включая прекращение санкций Европейского союза против России, которые наносят ущерб "гражданскому обществу", – сказал Конте в своем обращении к сенаторам в Риме после того, как верхняя палата парламента проголосовала за поддержку новой популистской коалиции. 5 июня правительство провело голосование по вопросу о доверии с 171 сенаторами, высказавшимися за, и 117 против.

Ожидается, что нижняя палата также одобрит состав нового правительства при голосовании 6 июня.

Новому правительству Италии предстоят два важных события в июне, первым из которых будет саммит "Большой семерки" 8 и 9 июня в Канаде. Второе, саммит ЕС в Брюсселе, как ожидается, сосредоточится на кризисе, вызванном притоком беженцев в Европу, и реформах валютного союза.

"Мы будем содействовать пересмотру системы санкций на встречах с другими членами ЕС, чтобы подтвердить обязательства, сделанные в ходе избирательной кампании по улучшению отношений с Россией", – заявил Конте. "На самом деле мы создали радикальные изменения, и мы гордимся этим", – сказал премьер-министр.

Конте сделал свои заявления во время визита президента России Владимира Путина в соседнюю Австрию, где также существует популистское, пророссийское правительство. Путин опроверг, что своей поездкой пытается внести раздор в Европе, поддерживая правые, популистские партии, которые имеют тесные связи с Москвой. На этой неделе Джордж Сорос, венгерско-американский миллиардер и филантроп, задался вопросом о том, не предоставила ли Россия финансирование партии Лига Италии, что итальянская политическая партия и Кремль категорически отрицают.