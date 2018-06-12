Трамп надеется, что Ким "практически сразу" возьмётся за ядерную проблему

КНДР приступит к свёртыванию своей ядерной программы в самое ближайшее время. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

В интервью телеканалу Fox News он отметил, что "процесс денуклеаризации" в Пхеньяне "действительно быстро развивается". Трамп выразил надежду, что, вернувшись на родину, Ким "практически сразу" займётся выполнением своего обещания.

В результате первого в истории саммита между США и КНДР был подписан документ, который обязывает северокорейское руководство работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова". По словам американского лидера, КНДР согласилась также уничтожить "крупный" военный объект, предназначенный для испытания ракет. Трамп со своей стороны пообещал лидеру КНДР "гарантии безопасности", а также распорядился приостановить совместные военные учения между Соединенными Штатами и Южной Кореей.

В то же время глава Белого дома отказался снимать санкции против Пхеньяна до тех пор, пока Вашингтон не получит подтверждений того, что стремление КНДР ликвидировать свой ядерный арсенал "необратимо".

Трамп повторил свою оценку Ким Чен Ына как "талантливого" руководителя и при этом выразил надежду, что ситуация с правами человека в КНДР будет меняться к лучшему.