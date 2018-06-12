Дональд Трамп и Ким Чен Ын начали переговоры

В Сингапуре во вторник утром по местному времени началась беспрецедентная встреча президента США и лидера Северной Кореи. Перед ее началом Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием перед объективами телекамер.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречаютились один на один в присутствии двух переводчиков, что является отступлением от традиции, согласно которой во время подобных мероприятий присутствует по крайней мере один ближайший помощник президента США. Первая встреча двух лидеров продолжалась около 35 минут. Затем во время рабочего обеда к ним присоединились члены делегаций обеих стран. С американской стороны - Госсекретарь Майк Помпео, глава президентской администрации Джон Келли, советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и посол США на Филиппинах Сун Ким.

По данным СNN, по итогам встречи может быть принято "Заявление о взаимопонимании", текст которого обсуждался во время предварительных переговоров американских и северокорейских представителей.