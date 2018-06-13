СК обжалует отказ возбудить дело об избиении "Мисс Татарстан"

Следственный комитет намерен обжаловать в прокуратуре Татарстана решение прокурора Ново-Савиновского района Казани Сергея Брынзы, отменившего возбуждение уголовного дела по заявлению "Мисс Татарстан – 2006" Виктории Буянцевой, которая пострадала от действий полицейских.

"Мы также планируем обжаловать постановление в суде, поскольку в своих выводах прокурор основывается исключительно на версии сотрудников полиции и не дает четкий ответ на происхождение телесных повреждений у Буянцевой", – заявил в среду координатор правозащитной организации "Зона права" Булат Мухамеджанов, представляющий интересы Буянцевой.

7 июня СК возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Казани по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, 23 мая 2018 года полицейские задержали Викторию Буянцеву, которая на тот момент какого-либо правонарушения не совершала, и причинили ей телесные повреждения.

В ролике, опубликованном самой пострадавшей, видно, как трое молодых людей в гражданской одежде, представившись сотрудниками полиции, повалили ее на асфальт, не предъявляя никаких обвинений. Одна из свидетельниц утверждает, что до этого полицейские целый день выпивали во дворе. Буянцева также говорит о том, что от одного из задержавших ее "сильно пахло алкоголем, он еле стоял на ногах".

Позднее, по словам "Мисс Татарстан", полицейские объяснили задержание тем, что в ее сумке якобы "находятся запрещенные препараты". При этом, доставив Буянцеву в отделение и обыскав ее, сотрудники МВД ничего не нашли, а также не составили протокол. Пострадавшая написала заявление об избиении и отправилась в травмпункт, где у нее зафиксировали растяжения и ссадины.

9 июня прокурор Ново-Савиновского района Казани Сергей Брынза отменил постановление о возбуждении уголовного дела. По его мнению, в действиях сотрудников полиции не усматривается нарушений, выходящих за пределы их прав и полномочий. В связи с этим материалы были направлены в Следственный комитет на дополнительную проверку.