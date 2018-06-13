Украина: суд отказался пересмотреть приговор россиянину Агееву

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины отказался пересматривать приговор приговоренному к 10 годам тюрьмы гражданину России Виктору Агееву.

Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз. "Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований для пересмотра приговора", - сообщил он.

По его словам, решение суд вынес в конце мая. Адвокат отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области.

Приговор россиянину Агееву вступил в силу 6 апреля. Украина отказала России в обмене осужденного россиянина.