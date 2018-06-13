Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Украина: суд отказался пересмотреть приговор россиянину Агееву

Российский военнослужащий Виктор Агеев, взятый в плен в Луганске

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины отказался пересматривать приговор приговоренному к 10 годам тюрьмы гражданину России Виктору Агееву.

Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз. "Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований для пересмотра приговора", - сообщил он.

По его словам, решение суд вынес в конце мая. Адвокат отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области.

Приговор россиянину Агееву вступил в силу 6 апреля. Украина отказала России в обмене осужденного россиянина.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG