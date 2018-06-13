Президент Македонии не подпишет договор об изменении названия страны

Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать договор с Грецией об изменении названия страны, поскольку по его мнению, это нарушает Конституцию.

Иванов заявил, что его позиция окончательна. Президент заявил, что не подастся никакому давлению, шантажу или угрозам. "Я не буду поддерживать или подписывать такое разрушительное соглашение", - заявил он. Президент Македонии подчеркнул, что название государства не является предметом торга в вопросе вступления Македонии в НАТО и ЕС.

Ранее сообщалось, что Македония и Греция достигли компромисса в 27-летнем споре о названии бывшей югославской республики. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил 12 июня, что Афины и Скопье согласились с названием Северная Македония (Severna Makedonija на македонском языке).

Давние разногласия по вопросу об одинаковом названии государства Македония и греческой провинции Македония отныне разрешены между Афинами и Скопье. "Назад дороги нет", заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на телефонной пресс-конференции.

Заев подчёркнул, что соглашение обеспечит сохраннение македонской этнической и культурной идентичности. По мнению Ципраса, достигнутое согласие позволит закрепить ясное различие между греческой провинцией Македония и государством Македония. Премьер Греции также заявил, что новое название македонского государства будет отражено в национальных и международных документах.