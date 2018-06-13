США ожидают "значительного разоружения КНДР" к 2020 году

Соединенные Штаты рассчитывают на значительное разоружение Северной Кореи в течение следующих двух с половиной лет. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, находящийся в Сеуле для встреч с руководством Южной Кореи. 13 июня, на следующий день после встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре, Помпео проинформировал союзников об итогах переговоров.

Как сообщалось ранее, после встречи президента США и главы КНДР они достигли договоренности "работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова". Однако документ подвергся критике за отсутствие подробностей о том, когда и как Пхеньян откажется от своего ядерного оружия.

Ранее 13 июня Трамп написал в твиттере, что Северная Корея больше не представляет собой ядерную угрозу миру.

Северная Корея объявила, что Трамп согласился на постепнный процесс денуклеаризации, при этом каждая из сторон будет предпринимать одновременные, взаимные шаги по ослаблению напряженности и установлению мира между давними врагами.