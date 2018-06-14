"Газпром": исполнение решения по иску "Нафтогаза" приостановлено

В российской компании "Газпром" утверждают, что апелляционный суд в Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза Украины", связанному с транзитом газа через территорию Украины.

В пресс-релизе "Газпрома" говорится, что решение, вынесенное накануне, должно предотвратить дальнейшие попытки "Нафтогаза" добиться ареста активов российской компании за рубежом.

На прошлой неделе суд в Нидерландах арестовал доли в голландских дочерних компаниях "Газпрома" по иску "Нафтогаза". Арест был наложен для исполнения февральского решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российской компании более двух с половиной миллиардов долларов компенсации за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов транзитного газа.

Ранее арестовать активы "Газпрома" постановил суд в Швейцарии.

Газпром отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража. Российская корпорация утверждает, что значительная его часть была "написана не арбитрами, а иным лицом".