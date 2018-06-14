Кандидатом на пост премьер-министра Грузии назван Мамука Бахтадзе

Правящая партия "Грузинская мечта" назвала министра финансов Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост премьер-министра.

Об этом было объявлено через день после того, как Георгий Квирикашвили объявил о своей отставке с поста главы правительства Грузии после антиправительственных протестов, потрясших Тбилиси.

Сразу после номинирования на пост премьер-министра от правящей партии "Грузинская мечта" 36 летний Мамука Бахтадзе заявил, что его главными приоритетами на посту председателя правительства станут инвестиции в образование. А также евроинтеграция, построение иновационной экономики и мирное урегулирование конфликтов. "Мы сотворим единую, сильную, европейскую Грузию" - отметил кандидат в премьеры.



Согласно Конституции, президент Грузии представит кандидатуру Бахтадзе для утверждения в парламент, где "Грузинская мечта" контролирует более трех четвертей всех мандатов. Поэтому, хотя оппозиция и объявила об отказе голосовать за новый состав правительства, назначение Бахтадзе на этот пост можно считать предрешённым. Кроме диплома ТГУ, Мамука Бакрадзе обладает степенью магистра МГУ. До назначения министром финансов в 2017 году, он четыре года возглавлял ЗАО "Грузинская железная дорога".