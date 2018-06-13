Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку

Председатель правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку, объяснив свое решение "фундаментальными разногласиями" с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. В правящей партии начинаются срочные консультации о формировании нового правительства страны.

Главной причиной оставки премьер-министра стал инцидент, произошедший во вторник на заседании политсовета правящей партии "Грузинская мечта". Председатель партии миллиардер Бидзина Иванишвили обрушился с резкой критикой на правительство, обвинив лично премьера в ухудшении жизненного уровня наименее защищенных слоев населения. При этом миллиардер ссылался на последний доклад "Детского фонда" ООН о росте детской смертности в Грузии и увеличении числа бедных в стране.

Георгий Квирикашвили признал, что уже в течение нескольких лет у него были серьезные разногласия с председателем партии о методах преодоления социально-экономического кризиса и он выступал против повышения роли государства при управлении экономикой.

Квирикашвили 50 лет. Он занимал должность премьер-министра с 2015 года.

Еще одной причиной отставки кабинета министров стали акции протеста, состоявшиеся на днях в Тбилиси в связи с неспособностью властей расследовать убийство двух школьников.

31 мая в Тбилиси прошла волна демонстраций в знак протеста против того, что, по словам демонстрантов, было нарушением правосудия после убийства двух подростков в декабре. Протесты прекратились после 6 июня, но возобновились 10 июня и завершились 11 июня, когда полицейские демонтировали палатки протестующих и задержали оппозиционных политиков и их сторонников.

До формирования нового правительства старый состав будет временно исполнять обязанности. Президент Грузии должен в течение семи дней представить кандидатуру на пост премьера, которую предложит парламентское большинство.