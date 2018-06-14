Путин познакомил Пашиняна с президентом Азербайджана Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин после футбольного матча сборных России и Саудовской Аравии познакомил его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом Пашинян заявил на своей странице в Facebook. "После футбола президент России организовал маленький прием в формате глав стран СНГ. Там был и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент России нас познакомил и состоялась такое знакомство", - сказал Пашинян, отметив, что "другого разговора или обсуждения или содержательного разговора не было".
Накануне визита Пашиняна в Москву его встреча с Алиевым не планировалась, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь армянского премьера Арман Егоян.
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