Путин познакомил Пашиняна с президентом Азербайджана Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин после футбольного матча сборных России и Саудовской Аравии познакомил его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом Пашинян заявил на своей странице в Facebook. "После футбола президент России организовал маленький прием в формате глав стран СНГ. Там был и президент Азербайджана Ильхам Алиев, и президент России нас познакомил и состоялась такое знакомство", - сказал Пашинян, отметив, что "другого разговора или обсуждения или содержательного разговора не было".





Накануне визита Пашиняна в Москву его встреча с Алиевым не планировалась, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь армянского премьера Арман Егоян.