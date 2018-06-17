Скопье и Афины подписали соглашение о новом названии Македонии

Министры иностранных дел Македонии и Греции подписали историческое соглашение о модифицированном названии бывшей югославской республики. Министры Никола Димитров и Никос Коциас подписали соглашение в резиденции на берегу озера Преспа, которое находится на границе Македонии, Греции и Албании.

На церемонии подписания присутствовали премьер-министры обеих стран. Зоран Заев от Македонии и премьер-министр Греции Алексис Ципрас, а также посредник ООН Мэтью Ниметц и европейские официальные лица. В рамках соглашения, направленного на прекращение 27-летнего спора между Скопье и Афинами, Македония будет называться Республикой Северная Македония.

Соглашение по-прежнему должно быть одобрено македонским и греческим парламентами и будет обсуждаться на референдуме в Македонии.