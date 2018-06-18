Суд в Москве взыскал с МВД 5 тысяч рублей в пользу Ильдара Дадина

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с МВД России в пользу активиста Ильдара Дадина 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за непредоставление ему питания при конвоировании в суд в январе 2015 года. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Активист настаивал на взыскании с ведомства 700 тысяч рублей компенсации. События, указанные в иске, относятся к 30 января 2015 года, когда Замоскворецким судом Москвы было рассмотрено административное дело в отношении истца. Дело рассматривалось в течение двух суток, и, как утверждает Дадин, питание ему не предоставлялось.

Представитель ответчика заявил в суде, что исковые требования И. Дадина являются необоснованными, поскольку не доказан сам факт выдвигаемой иском претензии, а также не обоснован размер требуемой компенсации. Также представитель МВД РФ обратил внимание на то, что Дадин получал пищу в указанный период времени в изоляторе временного содержания.

Тем не менее суд частично удовлетворил требования активиста.