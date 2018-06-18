Меркель согласилась до 1 июля представить план по вопросу миграции

Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с окончательным крайним сроком, предложенным министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, для согласования политики по вопросу о политике ограничения миграции в Германию. Этим сроком определен конец июня, сообщают источники агентства ДПА.

Зеехофер в понедельник заявил, что отдаст приказ пограничной полиции не пускать мигрантов, попросивших убежища в какой-либо другой стране ЕС, в Германию, если Меркель к концу июня не выполнит своё обещание найти решение по контролю за незаконной миграцией на уровне Евросоюза.

Согласно источникам, Меркель заявила, что 1 июля выступит с публичным заявлением относительно ее усилий по формированию двусторонних соглашений с другими странами-членами ЕС по возвращению мигрантов, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза. Саммит ЕС в Брюсселе 28 и 29 июня должен решить спор между европейскими странами по поводу миграции.

Руководство баварского Христианско-социального союза (ХСС), который возглавляет Зеехофер, приняло в понедельник решение дать Меркель две недели на решение проблемы нелегальной миграции.

Если до конца июня Меркель не удастся договориться с европейскими партнерами о более эффективных мерах противодействия нелегальной миграции, глава МВД в одностороннем порядке выпустит министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Ранее сообщалось, что Меркель выступает против этого шага. Споры в правящей коалиции, как пишет германская пресса, ставят ее будущее под угрозу.