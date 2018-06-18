Еврокомиссия надеется на диалог с Польшей по поводу судебной реформы

Европейская комиссия надеется, что сможет продолжить "конструктивный" диалог с Польшей по поводу спорных судебных реформ, заявил в понедельник первый вице-президент ЕС Франс Тиммерманс.

Во время пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Тиммерманс сообщил, что во время переговоров они "провели конструктивную дискуссию по вопросам, касающимся верховенства закона".

Он добавил, что получил новую информацию о реформах и сказал: "Надеюсь, что мы сможем продолжить конструктивные дискуссии для решения проблемы". Европейская комиссия считает, что судебные реформы, проводимые консервативным правительством партии "Право и справедливость" в области правосудия, подорвали верховенство закона. ЕС ввел процедуру против Варшавы, которая может привести к приостановке права голоса Польши в Евросоюзе.

Руководство ЕС должно обсудить этот вопрос 26 июня.