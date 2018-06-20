Наталья Подоляк отказалась признать вину в нападении на полицейского

В Красноярске подозреваемая в нападении на полицейского преподаватель физкультуры Наталья Подоляк отказалась признать вину на допросе в Следственном комитете. В ведомстве считают, что педагог ударила сотрудника полиции ногой на акции 5 мая "Он нам не царь". Об этом Радио Свобода рассказал адвокат правозащитной группы "Агора" Владимир Васин.

По словам юриста, Подоляк не отрицает, что дотронулась до штанины полицейского ногой, однако тем самым она хотела привлечь его внимание к задержанному, который потерял сознание.

Подоляк была задержана в Красноярске 5 мая на акции “Он нам не царь”. По словам педагога, на митинг приходить она не собиралась, а просто прогуливалась со знакомой в центре города. Там они заметили протестную акцию, из любопытства подошли, а когда участники стали расходиться, пошли дальше.

По словам Подоляк, ч​ерез несколько минут подъехал автобус, выбежали люди в черном с дубинками и стали выхватывать из толпы участников акции, а после за ноги волочь по земле. Один из них был без сознания. Увидев это, она стала требовать оказать молодому человеку медицинскую помощь. В ответ "человек в черном" грубо оттолкнул и ударил ее. Подоляк немного задела его ногой и крикнула, что надо немедленно спасать ребенка. Другой полицейский, снимавший задержания на камеру, увидел это и заявил о нападении.

5 мая в нескольких городах России прошла акция "Он нам не царь", приуроченная к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. По всей стране были задержаны более полутора тысяч человек.