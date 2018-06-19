В Петербурге прошли пикеты в поддержку крымских татар

Два десятка активистов вышли вечером 18 июня на Невский проспект в Санкт-Петербурге чтобы поддержать крымских татар – политзаключённых из "списка Сенцова", ради освобождения которых он продолжает голодовку. По словам одной из организаторов акции, сопредседателя петербургской демократической организации “Солидарность” Ольги Смирновой, список постоянно пополняется даже после того, как Сенцов начал голодовку.

Смирнова напоминает, что в Крыму продолжаются аресты по делу "Хизб ут-Тахрир" – религиозной организации, которая в России признана террористической группировкой. По мнению активистки, оно оказалось удобным, чтобы обвинить в терроризме кого угодно. Ольга Смирнова уверена, что на самом деле крымских татар преследуют за их неприятие российской аннексии Крыма.

Участники пикетов требовали прекратить преследования крымских татар и привлечь к ответственности представителей российской власти, осуществляющих эти преследования. Активисты призвали освободить Олега Сенцова безо всяких дополнительных условий, а также выполнить его требование и освободить украинских политзаключенных. В качестве первого шага участники акции предложили допустить к осужденным и арестованным официальных представителей Украины, в соответствии с нормами международного права.

Акция прошла в рамках продолжающейся во всём мире кампании протеста “SaveOlegSentsov”. Полицейские почти сразу подошли к активистам и заявили, что даже одиночные пикеты во время чемпионата мира по футболу требуют согласования. Участникам акции пришлось проводить пикеты небольшими группами в разных местах, на Невском и на набережной Фонтанки. В ходе акции было записано видеообращение, которое будет распространено в сети.