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Свидетель обвинения по делу Титиева был судим за оборот наркотиков

Оюб Титиев в суде

Свидетель обвинения по делу главы чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Следователи отказались предоставить информацию о его уголовном прошлом. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра.

Сторона обвинения также отказалась удовлетворить все ходатайства, направленные адвокатами Титиева. По мнению правозащитников, следователи "заинтересованы не в поиске истины, но, наоборот, в её сокрытии."

Оюба Титиева задержали в январе этого года. В его автомобиле якобы были найдены пакеты с марихуаной. При этом машину правозащитника осматривали дважды: сначала без понятых, потом – уже с ними. Этот факт должна была зафиксировать камера наблюдения в отделе полиции, но в ОВД отказались предоставлять запись и заявили, что в день задержания Титиева устройство якобы не работало.

Ведущие международные правозащитные организации считают дело Титиева сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".

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