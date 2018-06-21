Свидетель обвинения по делу Титиева был судим за оборот наркотиков

Свидетель обвинения по делу главы чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Следователи отказались предоставить информацию о его уголовном прошлом. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра.

Сторона обвинения также отказалась удовлетворить все ходатайства, направленные адвокатами Титиева. По мнению правозащитников, следователи "заинтересованы не в поиске истины, но, наоборот, в её сокрытии."

Оюба Титиева задержали в январе этого года. В его автомобиле якобы были найдены пакеты с марихуаной. При этом машину правозащитника осматривали дважды: сначала без понятых, потом – уже с ними. Этот факт должна была зафиксировать камера наблюдения в отделе полиции, но в ОВД отказались предоставлять запись и заявили, что в день задержания Титиева устройство якобы не работало.

Ведущие международные правозащитные организации считают дело Титиева сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".