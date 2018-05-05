Завершено расследование дела главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева

Следственный комитет завершил расследование дела главы чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева. Правозащитника обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. По версии следствия, которая приводится в опубликованном накануне вечером постановлении, Титиев хранил в салоне и под сиденьем своей машины два свертка с марихуаной.

Адвокаты Оюба Титиева настаивают, что его дело сфабриковано, а пакеты с наркотиками правозащитнику подбросили. Основным доказательством, по словам адвокатов, является тот факт, что принадлежащая Титиеву машина въезжала во двор Курчалоевского отдела МВД дважды. Один досмотр полицейские провели без понятых, второй – уже с ними, и оба раза они якобы находили запрещенные вещества. Этот факт должна была зафиксировать камера наблюдения. Запись адвокатам не предоставили – в полиции заявили, что в день задержания камера не работала.

Полиция также до сих пор не провела следственный эксперимент. По мнению защиты, он доказал бы, что полицейский никак не мог бы заметить пакет с наркотиками, если бы он на самом деле находился под водительским сиденьем машины Титиева.

Оюб Титиев, задержанный в январе этого года, арестован до 9 июня. Предполагается, что 11 мая его и представителей защиты начнут знакомить с материалами уголовного дела, которое адвокаты требовали вывести на федеральный уровень, а не расследовать его в Чечне. Власти республики неоднократно публично критиковали "Мемориал" и Оюба Титиева, возглавившего представительство центра после гибели Натальи Эстемировой в 2009 году.

Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева. На этой неделе его включили в шорт-лист премии имени Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей.