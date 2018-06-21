Бразильского болельщика уволили с работы за оскорбление россиянок

Бразильский филиал авиакомпании Latam уволил своего сотрудника Фелипе Уилсона, который снял и опубликовал оскорбительное видео с россиянками. Об этом сообщает издание "Hoje Em Dia".

На записи, болельщик сборной Бразилии, приехавший на Чемпионат мира, заставляет трех россиянок повторять за ним непристойные фразы на португальском языке. Девушки, очевидно не знали значение этих слов. В авиакомпании отметили, что поведение Уилсона противоречит принятой у них этике.

Ранее стало известно, что двух бразильских болельщиков, оскорбивших российскую девушку в видеоролике, привлекут к ответственности на родине. На кадрах записи фанаты окружили девушку на одной из улиц Москвы и пели песню, в тексте которой использовались слова “buceta rosa”, что в нейтральном переводе с португальского означает "розовая вагина".

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О бойкоте чемпионата мира заявили официальные делегации четырех стран – участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша.