Жюри "Кинотавра" призвало освободить Серебренникова и Сенцова

Председатель жюри конкурса "Кинотавр" Алексей Попогребский и председатель жюри секции "Дебют.Кинотавр" Андрей Плахов зачитали на церемонии объявления победителей заявление с требованием отпустить режиссеров Кирилла Серебренникова, ожидающего суда по делу "Седьмой студии", и Олега Сенцова, отправленного в колонию по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Гран-при кинофестиваля "Кинотавр" завоевал фильм Натальи Мещаниновой "Сердце мира", передает корреспондент Дождя с церемонии в Зимнем театре в Сочи.

Приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм "Русский бес". Анна Слю ("Подбросы" Ивана Твердовского) и Степан Девонин ("Сердце мира") признаны лучшими актерами.

В состав жюри вошли актриса Оксана Акиньшина, актер Игорь Верник, композитор Игорь Вдовин, кинокритик Стас Тыркин, оператор Леван Капанадзе и продюсер Евгений Гиндилис.