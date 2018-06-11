"Чтобы милосердие восторжествовало". "Кинотавр" – за Сенцова и Серебренникова

Участники премии "Кинотавр" призвали отпустить голодающего уже 29-й день украинского режиссера Олега Сенцова и прекратить уголовное дело против российского режиссера Кирилла Серебренникова. Члены жюри назвали оба процесса над своими коллегами "сугубо политическими". К спонтанной акции поддержки присоединились многие кинематографисты, присутствовавшие на церемонии закрытия "Кинотавра" 10 июня в Сочи.

В защиту обоих режиссеров со сцены выступили председатель жюри "Кинотавра" Алексей Попогребский и председатель жюри секции "Дебют.Кинотавр" Андрей Плахов. "В случае Олега Сенцова мы с надеждой следим за попытками, к сожалению, медленными и непоследовательными, организации российско-украинского обмена заложниками необъявленной войны. Мы присоединяем свой голос к голосам тех в России и в Украине, и в мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова", – сказал Плахов.

В интервью Радио Свобода Андрей Плахов пояснил, что члены жюри выступали от собственного имени, и акция солидарности получилась спонтанной:

– Это обращение было продиктовано нашим желанием сказать о том, что нас волнует, что стало болезненной проблемой для нас, кинематографистов, которые хорошо знают фигурантов этих дел. Эти процессы носят скорее политический характер, чем юридический. Это наше личное обращение, которое кто-то разделяет, кто-то нет. Но судя по ходу вчерашней церемонии закрытия "Кинотавра", многие кинематографисты высказались в этом же направлении. Это было достаточно спонтанно, хотя выступление Алексея Попогребского, конечно, было немножко больше подготовлено. Остальные высказывались по ходу дела, когда выходили на сцену получать призы или по каким-то другим поводам.

Кинематографический мир хочет помочь коллегам, чтобы они оказались на свободе, чтобы милосердие восторжествовало

Естественно, очень многие говорили о Сенцове и Серебренникове. И это свидетельствует о том, что кинематографический мир обеспокоен этими проблемами, хочет помочь коллегам, чтобы они оказались на свободе, чтобы милосердие восторжествовало, условно говоря, над законом. Есть вещи, которые чрезвычайно важны в гуманитарном смысле. Наше время, и так достаточно жестокое, изобилует многими несправедливостями, страданиями людей. Мы бы хотели уменьшить количество этих страданий, по крайней мере, в круге тех людей, которых мы знаем, которых мы чувствуем, понимаем. Мы хотели бы этим людям помочь.

Андрей Плахов надеется, что такая солидарность со стороны коллег поспособствует освобождению Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова: "Культура – это важнейшая часть общества. Она существует достаточно автономно, но в то же время она существует не в коме. Конечно, в нормальной ситуации государство и власть должны к людям культуры прислушиваться, к их голосу. Мы на это надеемся".

​Алексей Попогребский напомнил, что украинский режиссер, отбывающий 20-летний срок в колонии в полярном городе Лабытнанги, голодает уже почти месяц, а Кирилл Серебренников без малого год находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных денег: "Несмотря на солнце и радость, невозможно забывать о боли, которую мы испытываем каждый раз, – это боль за наших коллег, Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова. Кирилл уже год под домашним арестом, Олег приговорен к 20 годам тюрьмы, уже 4 года он в неволе, сейчас идет 28-й день его голодовки".

Церемония вручения премий "Кинотавр" в Сочи оказалась "фактически посвящена Олегу Сенцову". Таким впечатлением поделилась журналист Ольга Шакина, которая присутствовала на закрытии фестиваля в Зимнем театре.

Кинокритик Виктор Матизен, вручая награду, напомнил, что Олег Сенцов отказывается принимать пищу уже месяц. "Я бы перестал себя уважать, если бы не сказал об этом", – добавил Матизен.

Его коллега Антон Долин, подводя итоги "Кинотавра", написал, что голодовка Сенцова важнее "всех фильмов, статей и наград" и, отметил, что не сказать о ней было невозможно: "Не "неприлично" или "некрасиво", а просто невозможно":

Кинопродюсер Евгений Гиндилис зачитал письмо Олега Сенцова. По его словам, имена двух режиссеров звучали из уст практически каждого, кто поднимался на сцену в этот вечер:

– Мы ехали на "Кинотавр" с тяжелым чувством, потому что было понятно, что наша главная задача – призвать наших коллег обратить внимание на голодовку Олега. И я очень рад, что наши усилия увенчались успехом, что на церемонии закрытия "Кинотавра" имена Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова со сцены произносил практически каждый, на эту сцену входивший. Церемония закрытия из-за этого получилась какая-то очень правильная. Точная интонация, которую, может быть, лучше всего сформулировала Авдотья Смирнова. Она сказала, что милосердие важнее закона.

Нельзя снимать кино в условиях несвободы

Мы все со сцены призывали к освобождению Олега и к немедленному началу обмена политзаключенными между Россией и Украиной. Я сам прочел со сцены письмо Олега, которое пришло к нам буквально несколько дней назад из колонии, где он благодарит за поддержку, где он пишет о том, что он надеется, что он еще сможет снимать кино. В конце на сцену вышел президент "Кинотавра" Александр Роднянский, который сказал очень точные слова о том, что, конечно же, нельзя снимать кино в условиях несвободы.

– Как вы думаете, такое единодушие среди коллег Олега Сенцова, Кирилла Серебренникова может на что-то повлиять? Насколько я понимаю, все высказавшиеся в поддержку режиссеров разделяют точку зрения, что оба дела – политические.

– Конечно! И это было вчера абсолютно точно сформулировано. Еще один важный момент: церемония шла в записи, но целиком это все вышло в эфир ночью на канале "Россия" без каких-либо купюр. Благодаря тому, что вчера произошло на сцене Зимнего театра в Сочи, в федеральном эфире впервые за долгое время прозвучала правда о том, что происходит с делом Олега Сенцова. Будет ли это иметь какой-то эффект или нет? Мы об этом судить не можем. Я могу сказать, что я очень рад, что наше киносообщество проявило такую солидарность со своими коллегами. Это очень важный прецедент. И я надеюсь, что это все-таки тоже будет иметь, может быть, не немедленный, но какой-то опосредованный эффект.

​

В федеральном эфире впервые за долгое время прозвучала правда о том, что происходит с делом Олега Сенцова

​– Что вы думаете о довольно принципиальной позиции Олега Сенцова: продолжать голодать до конца? Посетившие его в колонии говорили, что он фактически готов умереть.

– Я думаю, что это абсолютно жесткая позиция, которая не изменится. И все, кто Олега сейчас видел, кто с ним разговаривал, это подтверждают. В зале была Ксения Собчак, которая также рассказывала о своих впечатлениях, когда она разговаривала с Олегом по скайпу, и так далее. Здесь ни у кого нет никаких сомнений, что он будет голодать до конца, если его требования не начнут выполняться.

– Есть такое мнение, что надо сейчас, пока есть такие дела, как дело Олега Сенцова, дело Кирилла Серебренникова, отказываться от сотрудничества с государственными структурами – с тем же Минкультом, который выступает потерпевшим по делу Серебренникова, например.

– Этот вопрос каждый из участников этих процессов решает для себя сам. Если говорить про "Кинотавр", который проходит в том числе с привлечением денег Минкульта, то я считаю, что то, что мы участвовали в работе "Кинотавра", то, что мы были там, то, что мы смогли добиться того, чтобы имена Сенцова и Серебренникова и его товарищей звучали, и звучали очень отчетливо, – это очень большой результат. Что касается получения денег и участия в различных проектах – вопрос индивидуальный. Хотя я думаю, что по этому поводу тоже нужна солидарная позиция. И я думаю, что в скором времени примерная позиция будет сформулирована, – надеется продюсер Евгений Гиндилис.

Украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Он требует освобождения 64 украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Собственного освобождения он не требует. В заключении Сенцов находится уже четыре года. В начале мая 2014 года его арестовали в Крыму. Украинского режиссера и еще нескольких задержанных активистов обвинили в организации терактов на полуострове. Следствие считало, что они причастны к подготовке нескольких взрывов и к поджогу офиса "Единой России" в Симферополе. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил украинского режиссера к 20 годам колонии строгого режима. Он вину не признал. Правозащитный центр "Мемориал" включил Олега Сенцова в список политических заключенных.

В России, на Украине и в других странах мира проходят пикеты и акции солидарности в знак поддержки голодающего режиссера. Многие коллеги Сенцова, актеры, писатели, журналисты и общественные деятели призвали российские власти освободить режиссера. Владимир Путин во время прямой линии 7 июня сказал, что власти России "пока не думали" о возможности обмена Сенцова на главного редактора "РИА Новости — Украина" Кирилла Вышинского. Его арестовали в Херсоне в середине мая по обвинению в госизмене.

Сестра режиссера Наталья Каплан опровергла информацию о том, что якобы попросила Владимира Путина освободить брата перед чемпионатом мира по футболу. Ранее об этом сообщало британское издание The Guardian.

Режиссера Кирилла Серебренникова и нескольких его коллег обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры для театрального проекта “Платформа”. По версии следствия, для организации хищений была создана “Седьмая студия”, которая через фирмы-однодневки обналичивала бюджетные деньги. Кирилла Серебренникова задержали в августе прошлого года, с тех пор он находится под домашним арестом.