В Москве полиция задержала участника пикета и двух журналистов

В Москве полиция задержала участника одиночного пикета Андрея Киселева, который вышел к офису уполномоченного по правам человека с требованием освободить обвиняемых по делу организации "Новое величие". Вместе с ним были задержаны журналисты Николай Глухин и Денис Стяжкин. Последний сообщил о задержании в твиттере.

По словам Стяжкина, журналисты пришли в офис омбудсмена написать обращение в защиту обвиняемых по делу "Нового величия". После задержания их доставили в один из отделов полиции и отпустили. На стоявшего в пикете Киселева составили протокол.

В середине марта в Москве были арестованы участники ранее неизвестного движения "Новое величие". Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Обвиняемые, в свою очередь, заявили о применении к ним пыток.

Всего по делу "Нового величия" проходят десять человек: шестеро из них, включая 18-летнюю Анну Павликову, находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, все обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. По данным защиты, один из них рассказал, что был внедрен в группу по заданию ФСБ. Он же написал устав организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

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