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В США суд подтвердил принцип "неприкосновенности частной жизни"

Здание Верховного суда США в Вашингтоне

Верховный суд США постановил 22 июня, что данные о местонахождении владельца мобильного телефона не могут быть получены правительственными службами без ордера на обыск. Этот вердикт стал победой сторонников неприкосновенности частной жизни, отмечает "Голос Америки".

По результатам голосования, 5 судей против 4-х вынесли решение, что правоохранительные органы должны иметь ордер на обыск, чтобы получить от компаний-операторов данные о местонахождении и перемещении пользователей услуг мобильной связи.

Подобная информация, регулярно используется правоохранительными органами при проведении уголовных расследований. Верховный суд постановил, что получение информации от операторов мобильной связи можно трактовать, как «необоснованные обыски и изъятия», которые запрещены Четвертой поправкой к Конституции США.

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