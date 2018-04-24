Лукашенко о революции в Армении: "Нас поодиночке просто перебьют"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя "бархатную революцию" в Армении, заявил: "Вот так вот нас поодиночке просто перебьют".

Лукашенко не уточнил, о ком именно идет речь, однако упомянул в своем выступлении Россию. "Вместо того чтобы взяться за голову и вместе решать эти вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки и бить друг другу морды", – заявил белорусский президент в ежегодном послании к парламенту и гражданам страны.

Накануне Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Это произошло после 11 дней массовых акций протеста оппозиции. Саргсян заявил, что он ошибся, а лидер оппозиции Никол Пашинян был прав. "В создавшейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении", – заявил Саргсян.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметив мирный характер событий в Армении, призвал все стороны и дальше проявлять сдержанность, уважать закон и права человека и налаживать диалог.

Серж Саргсян руководил Арменией 10 лет, Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, президент России Владимир Путин возглавляет страну 18 лет.