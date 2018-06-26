Саммит без повестки. Владимир Абаринов – о встрече Трампа и Путина

Настойчивые слухи о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина начинают подтверждаться: в Москву 27 июня прибудет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В Вашингтоне объявлено, что цель этого визита – подготовка встречи лидеров, которая, по некоторым данным, может состояться в Вене уже 15 июля. Президент Трамп на днях в очередной раз заявил, что хочет "поладить" с Россией, хотя Москва, по его мнению, предпочла бы видеть в Белом доме Хиллари Клинтон. Президент Путин, со своей стороны, говорит, что все зависит "от внутриполитических раскладов самих Соединенных Штатов", где, мол, "продолжаются нападки на президента по разным направлениям". Трампа он при этом называет просто "Дональд", подчеркивая свои доверительные отношения с ним.

Когда Путин говорил это, настоящие нападки еще и не начинались. Как и не состоялся еще международный триумф Трампа – его саммит с северокорейским вождем Ким Чен Ыном. Однако в полной мере пожать плоды этого достижения президенту США не удалось. На границе с Мексикой начался беспредел иммиграционных властей, разлучающих детей с родителями, которые просят у Америки – легально – убежища. Несколько дней Трамп яростно оправдывался: говорил, что исполняет закон, принятый демократами (он был принят в Конгрессе консенсусом и подписан на самом деле президентом-республиканцем Бушем), что защищает страну от нашествия уголовников, что он вообще тут ни при чем. На спецоперацию по спасению имиджа был мобилизован весь пропагандистский ресурс Белого дома. Но прессу и социальные сети наводнили фото, аудио и видео страдающих детей, и никакой ресурс оказался не в силах с этим потоком справиться.

Кризис нанес явный ущерб и внешнеполитическим позициям администрации. Когда Государственный департамент опубликовал заявление и устроил брифинг об арестованных и осужденных в России политических и религиозных диссидентах, проводивший его чиновник столкнулся с каверзными вопросами. Один из них звучал так: "Вы говорите, что русские угрожают диссидентам лишением родительских прав. Считаете ли вы, что трудно приводить подобные аргументы, в то время как США разлучают детей с их родителями на границе с Мексикой?" Чиновнику ответить было нечего.

В конце концов Трампу пришлось отступить – он издал приказ, запрещающий разлучать семьи просителей убежища. Теперь ему требуется моральная компенсация, и президент надеется, что такой компенсацией станет саммит с Путиным. Компенсация нужна и Болтону: в северокорейском вопросе пальму первенства вырвал у него из рук такой же, как и он, новоназначенный госсекретарь Майк Помпео. Но их соперничество только начинается.

Какой может быть повестка дня этих переговоров?

Для Москвы она очевидна: ослабление санкций, признание аннексии Крыма и российских интересов на Украине и в Сирии, невмешательство во внутренние дела, под которым понимается отказ от поддержки оппозиции, возвращение России в статус респектабельного государства.

Трамп наверняка воспользуется случаем, чтобы заявить: его сговор с Россией – выдумка лживой прессы

Забавно, но почти все эти пожелания Трамп фактически уже исполнил. Он, похоже, убеждал партнеров по "Семерке", что Крым – российский, публично призвал вернуть Россию в состав этого ареопага, а российскую оппозицию США давно ничем не поддерживают, хотя в пропагандистских целях Москве, надо полагать, этого очень хотелось бы. Что касается санкций, то здесь теперь действует механизм закона и лично от президента мало что зависит.

Повестка американской стороны туманна. Президенту требуется яркий пиар, и он его, несомненно, получит. В остальном Трамп, как водится, будет импровизировать. Он наверняка воспользуется случаем, чтобы в очередной раз заявить, что его сговор с Россией – это выдумка лживой прессы и проигравших демократов.

На самом деле у Вашингтона, конечно, много претензий к Москве. Как выразился недавно министр обороны США Джеймс Мэттис, Россия "стремится расколоть НАТО, подорвать моральный авторитет Америки и ослабить нашу веру в наши идеалы". Есть и конкретные вопросы, требующие разрешения. Чтобы поставить их перед визави, президент США должен занять жесткую позицию. Трамп любит говорить, что еще ни один глава американского государства не проявлял такой твердости в отношениях с Россией, как он. Но наблюдатели сомневаются, что на предстоящей встрече Трамп намерен и способен такую твердость проявить.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции