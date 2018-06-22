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Олег Сенцов: "Спасибо вам за то, что не молчите"

Олег Сенцов

Украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок заключения в колонии на российском Севере, обратился ко всем, кто его поддерживает и добивается его освобождения. Текст письма появился в Фейсбуке и некоторых российских СМИ. Ниже приводится полный текст этого письма:

Тем, кто надел футболки и не только!

Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то что вы делаете.

За то, что не молчите. Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость.

Олег Сенцов обратился ко всем, кто его поддерживает
Олег Сенцов обратился ко всем, кто его поддерживает

Я понимаю, что вы рискуете открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий не потому, что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем.

Сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе начался именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века.

Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране.

Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы!

Ваш Олег Сенцов.
22.06.2018

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