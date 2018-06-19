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Лицом к событию

"Дело Бабченко" как эпизод гибридной войны Путина

Президент Украины Петр Порошенко и журналист Аркадий Бабченко. Киев, 30 мая 2018 года

Сегодня мы обсудим последние новости, связанные с конфликтом России с Украиной, и конечно, дело о разоблаченном покушении на журналиста Аркадия Бабченко, который дал эксклюзивное интервью Радио Свобода.

Аркадий Бабченко о "деле Бабченко"
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Аркадий Бабченко о "деле Бабченко"

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В студии в Праге события гибридной войны обсудят обозреватель Радио Свобода Виталий Портников, содиректор центра по исследованию России им. Бориса Немцова Карлова университета Александр Морозов, с нами по скайпу из Киева директор аналитического центра «Пента» Владимир Фесенко, из Москвы - глава Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" впервые в эфире 19 июня в 19:05 мск.

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