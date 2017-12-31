Лес, колбаски, покемоны

Только за первую половину 2017 года в России было осуждено более 333 тысяч человек, оправданы – всего 729. Больше всего приговоров вынесено по так называемым "наркотическим статьям" – осуждены почти 49 тысяч человек. Более 46 тысяч человек осуждены за кражу.

Но не эти процессы были в центре внимания в 2017 году. За какими судами следила общественность в 2017-м и к каким делам, по мнению Радио Свобода, будет прикован интерес людей в 2018 году?

ПРОЦЕССЫ-2017

Алексей Навальный: "Кировлес" по второму кругу

​Одним из главных судебный процессов зимы 2017 года стал пересмотр дела "Кировлеса" в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. Это стало возможным после того, как Европейский суд по правам человека установил, что при первом рассмотрении дела в 2013 году было нарушено право подсудимых на справедливое судебное разбирательство. Верховный суд отправил дело на пересмотр. Через два месяца рассмотрения судья Ленинского суда Кирова Алексей Втюрин вынес такой же приговор, что и его коллега Сергей Блинов три года назад. Суд пришел к выводу, что Алексей Навальный, будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, совместно с Офицеровым организовал хищение 10 тысяч кубометров леса, и это нанесло ущерб бюджету Кировской области на 16 миллионов рублей. Навальный получил пять условно, Офицеров – четыре. По словам основателя Фонда борьбы с коррупцией, приговор Алексея Втюрина полностью повторял решение суда 2013 года, вплоть до запятых и опечаток в названиях компаний. Защита вновь обжаловала это решение в Европейском суде по правам человека и пообещала добиться отмены и этого приговора, так что не исключено, что мы станем свидетелями третьего рассмотрения дела "Кировлеса".

Убийцы Немцова: неназванный заказчик

​В июне 2017 года Московский окружной военный суд после почти года разбирательства вынес приговор предполагаемым исполнителям убийства российского политика Бориса Немцова. Бывший боец чеченского батальона "Север" Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Именно Дадаев, по версии обвинения, стрелял в Немцова. Прокуратура просила для него пожизненное заключение. Остальные подсудимые, которые Дадаеву помогали, также признаны виновными и приговорены к следующим срокам: Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, Шадид Губашев – 16, Тимерлан Эскерханов – 14 и Хамзат Бахаев – 11 лет лишения свободы. Они вину не признавали. Апелляционная инстанция оставила эти сроки без изменений. Дело рассматривали с участием коллегии присяжных заседателей. Коллегия совещалась три дня и пришла к выводу, что все пятеро обвиняемых виновны в убийстве политика. Адвокаты семьи Бориса Немцова не считают это убийство раскрытым. По их мнению, осуждены лишь исполнители, а истинные организаторы и заказчики преступления не названы. По словам адвокатов, их следует искать среди высшего руководства Чеченской республики.

Алексей Улюкаев: колбаски по-сеченски

​Восемь лет колонии строгого режима получил в конце 2017 года бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. Замоскворецкий суд признал его виновным в вымогательстве взятки – двух миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительную оценку сделки по приватизации компании "Башнефть". Прокуроры попросили для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима. Бывший министр вину не признал и в течение всего процесса говорил, что уголовное дело – провокация со стороны ФСБ и Игоря Сечина. Сечин – ключевой свидетель процесса – в суд так и не явился, несмотря на четыре повестки.

Приговор Алексею Улюкаеву осудило и правозащитное сообщество, отметив его чрезмерную жестокость. Бывшего министра взяли под стражу в зале суда – до этого в течение всего года он был под домашним арестом. Теперь до вступления приговора в силу Алексей Улюкаев будет находиться в следственном изоляторе "Матросская тишина". Адвокаты бывшего министра обжаловали решение Замоскворецкого суда, рассмотрение жалобы состоится уже в 2018 году.

Денис Сугробов: ОПГ в рамках МВД

​В конце 2017 года Верховный суд снизил в два раза приговор бывшему начальнику главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денису Сугробову – с 22 до 12 лет. В апреле Мосгорсуд признал Сугробова, одного из самых молодых генералов в МВД, виновным в создании преступного сообщества и превышении полномочий. По версии обвинения, Сугробов совместно с группой своих подчиненных занимался фальсификацией оперативно-разыскных мероприятий, привлекал людей к уголовной ответственности за взятки, мошенничество и подкупы, которых те не совершали. Всего по этому делу были осуждены восемь человек. Заместитель Сугробова Борис Колесников, который также находился под следствием, в 2014 году скончался – он выпал из окна здания Следственного комитета. В ведомстве считают, что это могло быть самоубийство.

Еще два дела, в которых фигурируют сотрудники органов внутренних дел, – процесс полковника полиции Дмитрия Захарченко и дело одного из заместителей руководителя Следственного комитета генерала Дениса Никандрова, очевидно, будут рассмотрены в 2018 году. Обоих обвиняют во взяточничестве и коррупции.

Руслан Соколовский: оскорбление покемонами

​Видеоблогер Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года – вскоре после того как опубликовал ролик, в котором он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Его обвинили в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти и незаконном обороте устройств для ведения скрытой записи. 11 мая 2017 года суд приговорил Руслана Соколовского к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. В приговоре в частности говорилось, что в роликах блогера оскорбление чувств верующих формируется "через отрицание существования Бога", а также что Соколовский "оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица".

В июле Свердловский областной суд сократил условный срок Соколовского до 2 лет и 3 месяцев. Но вскоре после этого Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла "ловца покемонов" в список экстремистов. Банковские счета Соколовского были заблокированы. В защиту блогера выступили многие деятели культуры и общественные активисты. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

ПРОЦЕССЫ-2018

Кирилл Серебренников: спектакль на миллион

​Один из самых ожидаемых процессов 2018 года – дело режиссера Кирилла Серебренникова. Художественный руководитель "Гоголь-центра" был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвинили в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством для театрального проекта "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова и Малобродского.

В октябре обвинение в мошенничестве по делу "Седьмой студии" было также предъявлено директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым "Седьмая студия" получила госконтракт на 214 миллионов рублей. Это, предположительно, произошло в 2011 году, когда Апфельбаум работала в департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества при Министерстве культуры России.

В поддержку Кирилла Серебренникова и его коллег выступили многие российские и зарубежные деятели искусств.

Никита Белых: губернаторское дело

​В 2018 году ожидается разрешение так называемых "губернаторских дел". Будет вынесен приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. С сентября 2017 года Пресненский суд Москвы рассматривает его дело. По версии обвинения, в 2011–2016 годах Белых получил взятку на общую сумму в 600 тысяч евро от владельцев компаний "Кировлес" и "Нововятский лыжный комбинат" в обмен на льготные условия для компаний и "общее покровительство и попустительство" при оценке их деятельности. Бывшего губернатора задержали в июне 2016 года в Москве, с тех пор он находится в следственном изоляторе. Следственный комитет опубликовал фотографии задержания Белых, на которых видно, как он сидит в ресторане, а на столах разложены денежные купюры. Бывший губернатор Кировской области вину не признает. В суде он заявил, что это дело – провокация со стороны правоохранительных органов.

Еще одно громкое "губернаторское дело" – дело губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. 22 января ему выносят приговор. Хорошавина обвиняют во взяточничестве и легализации денежных средств. В конце 2017 года Замоскворецкий суд начал рассматривать дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве. Также в следственном изоляторе суда дожидается бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов. Его обвиняют в получении взятки.

Олег Коршунов: растрата во ФСИН

​В 2018 году суд, возможно, приступит к рассмотрению дела заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова. В середине сентября его арестовали и предъявили обвинение в растрате 160 миллионов рублей. По версии следствия, Коршунов организовал закупку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Заместитель директора ФСИН не признает вину. В прессе звучали версии, что задержание Коршунова может быть связано со строительством следственного изолятора "Кресты-2" под Санкт-Петербургом, которое длится уже почти десять лет.

Еще один чиновник ФСИН, бывший директор ведомства Вячеслав Реймер в 2017 году был приговорен к 8 годам лишения свободы за мошенничество при закупке электронных браслетов.

Юрий Дмитриев: фото для опеки и ржавое ружье

​Велика вероятность того, что в 2018 году будет вынесено решение по делу главы карельского общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Он был арестован в декабре 2016 года. Его обвинили в изготовлении детской порнографии, так как нашли в его компьютере фотографии его приемной дочери без одежды. Сам историк утверждает, что он фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием и отчетов перед органами опеки. Снимки нигде не публиковались. Дмитриева также обвинили в незаконном хранении оружия, обнаружив у него дома заржавевшую часть старого ружья, которую историк принес с раскопок. В июне суд в Петрозаводске начал рассматривать дело в отношении Дмитриева в закрытом режиме. В октябре суд назначил новую экспертизу фотографий. От ее результатов, как говорят адвокаты, зависит судьба Дмитриева. 26 декабря в суде были оглашены результаты этой экспертизы, снимки не признаны порнографией. На следующий день судья изменила меру пресечения Дмитриеву с ареста на подписку о невыезде с 28 января, но удовлетворила ходатайство гособвинения о его обследовании в психиатрическом стационаре. В качестве экспертной организации судья выбрала Институт им. Сербского. 28 декабря Дмитриев был доставлен в Москву и помещен в Бутырский следственный изолятор.

Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии – мемориального кладбища Сандармох. В его защиту выступили писательница Людмила Улицкая, музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев и другие деятели культуры. Сторонники Дмитриева уверены, что уголовное преследование нацелено на то, чтобы он прекратил свою деятельность по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий, а также на дискредитацию общества "Мемориал". Юрию Дмитриеву грозит до 15 лет лишения свободы.

"Митинговое дело": суды по акциям 26 марта и 12 июня

​В 2017 году работа Тверского суда Москвы была фактически парализована административными делами задержанных на московских акциях протеста. Суммарно за акции 26 марта и 12 июня, организованные Алексеем Навальным, только в Москве были задержаны около двух тысяч человек. Около десятка человек были привлечены к уголовной ответственности. Так, Тверской суд уже вынес шесть приговоров за применение силы по отношению к сотрудникам полиции. Юрий Кулий, Дмитрий Крепкин, Алексей Политиков, Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Андрей Косых получили сроки от 8 месяцев до 4 лет колонии. Дело активиста Дмитрия Борисова еще рассматривает суд, а Юрий Кулий, получивший наименьший срок, в начале декабря уже вышел на свободу.

За применение насилия во время акции 12 июня в Москве на 2,5 года был осужден 29-летний Расим Искаков. Сейчас Тверской суд рассматривает еще одно дело в связи с этой акцией – дело 18-летнего Михаила Голяшкина. Его также обвиняют в том, что он ударил полицейского.

Правозащитники, сравнивая новые уголовные дела за участие в протестах с "Болотным делом" ­– крупнейшим подобным процессом, отмечают точечность нынешних репрессий и не исключают, что и дальше следователи продолжат предъявлять обвинения участникам тех акций.