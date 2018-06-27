Обвинение просит об условном сроке для участника акции в Петербурге

Сторона обвинения просит Дзержинский суд Санкт-Петербурга приговорить к двум годам лишения свободы условно бывшего активиста "Молодежного Яблока" Дмитрия Мякшина. Его обвиняют в нападении на полицейского на антикоррупционной акции Алексея Навального 12 июня 2017 года.

Защита требует полностью оправдать активиста, сообщает "ЗакС.ру".

По версии следствия, Мякшин ударил полицейского по лицу, выбив ему зуб.

В апреле этого года стало известно, что Дмитрий Мякшин готовится вступить в "Молодую гвардию Единой России", а действия оппозиции теперь считает бессмысленными. Координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов в беседе с "ЗакС.ру" не исключил, что Мякшин мог быть "заслан в штаб оппозиционера изначально".