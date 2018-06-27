В Приморье сторонника Навального задержали на выходе из спецприемника

В Приморье сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") задержали координатора местного штаба оппозиционера Навального Владимира Дубовского. Активиста схватили на выходе из спецприемника в городе Артем, где он отбывал административное наказание. Об этом в социальных сетях сообщили сторонники Навального.

По информации активистов, Дубовского доставили в отдел полиции, где на него завели дело за размещение некой аудиозаписи экстремистского характера на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Оппозиционера оставят на ночь в участке.

14 июня Дубовский был осужден на 20 суток ареста по обвинению в неподчинение сотруднику полиции. Позднее административное наказание сократили до 15 суток.