Путин с Богородицей и на коне. Художник Немцов о своей нашумевшей картине

Картины тульского художника Александра Немцова есть у коллекционеров многих стран мира, но настоящую известность в России он получил благодаря соцсетям. Его работу "Благословение времен", где изображены Богородица, император Николай Второй, князь Владимир, президент России Владимир Путин на коне, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл и флаг "Единой России", выставили в Тульской областной детской библиотеке, после чего она попала в рубрики "Хроники умалишенных" и "Вести из дурдома": пользователи соцсетей возмутились тем, что политиков на этом полотне приравняли к известным святым.

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В самой библиотеке сразу же открестились от картины, заявив, что ее никогда там не было. Художник Александр Немцов и его жена Валентина рассказали Радио Свобода, почему считают эту картину актуальной, а реакцию на нее – ненормальной.

По словам Немцова, "Благословение времен" он нарисовал еще в 2012 году. И сама композиция, и изображенные на ней персонажи явились ему во сне. Случилось это после того, как он побывал в Тульском художественном музее, где увидел работу Валентина Серова "Феб лучезарный". Серов, когда писал ее, был еще молодой и малоизвестный, помещик Николай Селезнев пригласил его в село Архангельское, чтобы он расписал плафон для одного из залов своего дома. Картину Серов писал на холсте круглой формы масляными красками. В ее центре – золотая колесница с восседающим на ней богом солнца Гелиосом, который крепко держит поводья, правя белоснежной четверкой коней, взирая вниз на землю. Голову бога обрамляет ореол лучей, пронзающих небо и облака.

Немцов вспоминает, что в России в 2012 году шла президентская кампания – Владимир Путин снова баллотировался на пост президента России, и уже тогда было ясно, что он победит.

Речь идет не о святых, а о срезе времен, я рисовал самых значимых людей в истории России

– Мы тут с женой четыре часа читали в интернете, что пишут про мою картину. Ну где они нимб у Путина увидели, если его там нет? Никакой нимб я вообще не имел в виду и не рисовал его. Речь идет не о святых, а о срезе времен, я рисовал самых значимых людей в истории России. На тот момент из живущих это были Путин, Медведев – на картине он машет рукой, потому что покидает президентский пост, патриарх Кирилл тут как символ продолжения наших православных традиций, флаг "Единой России" – потому что это правящая партия, и не самая, кстати, плохая.

На этой картине нет случайных персонажей: князь Владимир крестил Русь, рядом с ним Богоматерь с младенцем, при Николае Втором Россия добилась небывалого прогресса. А то, что Путин у меня на коне, – а кто из нынешних политиков шесть лет назад был на коне, кроме него? Кто на коне сейчас? Путин сумел нацию сплотить, Россию стали уважать на международной арене; что бы там ни говорили, но народ стал лучше жить: дворы машинами забиты, женщины в норковых шубах ходят, молодежь спортом интересуется, а не бухает с утра до ночи, как еще совсем недавно было, – рассказывает художник. – Да, мы с женой поддерживаем политику Путина, потому что наше поколение много чего нахлебалось и натерпелось, пустые полки прекрасно помним.

– Вы знаете, мы тоже все недостатки прекрасно знаем и видим, но давайте будем объективными – Путин поднял Россию с колен, с нашей страной наконец-то начали считаться на мировой арене, и отрицать это бессмысленно, – вступает в разговор жена Немцова Валентина Николаевна. – И мы тут долго думали, почему вдруг эту картину стали так активно обсуждать, и кажется, поняли – потому что в России решили поднять пенсионный возраст и надо было переключить внимание населения.

– А вы считаете оправданной эту меру? Больше 90 процентов россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста.

У нас на двоих 20 тысяч рублей пенсии, сами понимаете, что мы не жируем, но и никуда не жалуемся

– Мы оба пенсионеры, денежное обеспечение у нас на двоих 20 тысяч рублей, сами понимаете, что мы не жируем, но и никуда не жалуемся. Живем в однушке, которую снимаем, а в двухкомнатной хрущевке, оставшейся Саше от родителей, у него мастерская. Все наши знакомые пенсионеры, кому позволяет здоровье, работают, потому что прожить на нашу пенсию сами понимаете... Но, с другой стороны, продолжительность жизни и правда увеличилась, а значит, поднять возраст выхода на пенсию можно. Но надо не только это делать, но и существенно увеличивать пенсии нынешним пенсионерам. Так что мы не считаем предложение о повышении пенсионного возраста преступлением перед своим народом. Да и Путин, заметьте, еще на эту тему открыто не высказался, это предложение кабинета министров.

– Скажите, так все-таки картина "Благословение времен" выставлялась в детской библиотеке или нет? А то в самой библиотеке, похоже, уже не знают, как отвечать: сначала говорили, что она была в рамках выставки "Лестница", потом начали это яростно отрицать.

– Для этой выставки мы принесли много работ, в том числе и эту. Но места для картин было очень мало, и конкретно это полотно не отобрали, поэтому в библиотеке оно не выставлялась, – говорит Немцов. – Один день картина, правда, провисела в другом музее, краеведческом, где выступала поэтесса Ольга Евсюкова, мы с ней большие друзья. Видимо, там ее и сфотографировали, а потом недруги Путина устроили всю эту шумиху в интернете, и теперь от нее все шарахаются как от чумной. А она своей актуальности не теряет: Путин, как и раньше, двигает страну вперед, он по-прежнему на коне, да и где ему еще быть?

– Уже появились желающие купить ее?

Николая Второго я всегда очень ценил, недаром его святым сделали

– Нет, не было. Наоборот – советами замучили. Мол, раз речь идет о великих людях России, почему не нарисовал Ленина и Сталина? Я объясню почему: Ленин сломал страну, которая при Николае II активно развивалась, а Сталин всю Сибирь костями расстрелянных уложил. А Николая II я всегда очень ценил, недаром его святым сделали, – говорит Немцов.

– У меня маму в 1937-м арестовали по высосанному из пальца делу, – добавляет Валентина. – Слава богу, жива осталась, в ее деле разобрались. Как мы можем Сталина любить? Наша семья всегда была против коммуняков, и в советское время, и сейчас ни разу за КПСС не голосовали... Еще мы в интернете прочитали, что Саша за картину с Путиным и Богородицей много "бабла срубил". Чушь это полная! Такого бессребреника, как он, еще поискать надо! Ему ведь кроме кисти и холста больше ничего и не надо. В прошлом году, например, он нарисовал прекрасный портрет президента США Дональда Трампа, потому что мы очень хотим, чтобы у нас снова отношения с Америкой наладились. Большая картина получилась, очень хорошая, тысяч за 500 ее, наверное, можно было бы продать. А что сделал Саша? Поехал в Москву, в администрацию президента, и оставил ее там. Попросил, чтобы ее передали Путину, а он ее с собой в Гамбург взял, где проходил саммит "Большой двадцатки" и где Путин с Трампом встречался. Не знаем, подарили картину Трампу или нет, нам ничего про это не сказали, просто забрали ее, и все.

– А кого из политиков, кроме Путина и Медведева, вы еще рисовали?

– Лужкова много рисовал, у нас хорошие отношения с ним были, он пять раз в Москве мои выставки открывал. Рисовал Анатолия Карпова, подарил ему этот портрет. Бориса Грызлова рисовал, Сергея Иванова – мы бы с удовольствием эти работы продали, чтобы хотя бы холсты и краски отбить... Ельцина в свое время рисовал – знаю точно, что один из моих портретов есть на даче у Татьяны Дьяченко. Но вообще я всегда больше художников и композиторов любил рисовать: Левитана, Саврасова, Чайковского, Рахманинова, Шаляпина, у меня их большая коллекция. Алла Пугачева замечательная получилась, эту работу Максим Галкин купил.

– А до того, как Путин с Богородицей явились к вам во сне, были другие видения?

– В 2000 году явилась сама Богородица, в золотом одеянии. После этого я стал иконы собирать, покупать редкий антиквариат – Владимир Ресин (глава стройкомплекса Москвы, многолетний соратник Лужкова. – РС) обещал мне тогда с музеем помочь. Картины мои продавались хорошо, деньги были, вот я их все и вкладывал в будущий музей...

За картины его в свое время чуть ли не дрались, миллионером ведь был

– Но только ничего из этого не вышло... – снова вступает Валентина. – У Саши была тогда молодая жена, лет на 15 его моложе, которая, уходя к другому, обобрала его до нитки. Он с ней долго судился, да все без толку... А за картины его в свое время чуть ли не дрались, миллионером ведь был, его работы есть у коллекционеров многих стран мира. Еще в начале 2000-х годов Сашу включили в число трех мэтров российской живописи, чьи работы объездили весь мир. Его пейзажи, написанные в 1970–1980-х годах, специально для международной выставки купили Министерство культуры России и Академия художеств. Их выставляли в США, Швейцарии, Японии, Германии, Южной Корее, Великобритании, Кувейте, Швеции, Афганистане, Лаосе. Но после развода он в итоге без всего остался. Пришлось ему вот в хрущевку родительскую вернуться, в Тулу... Саша ведь сюда умирать приехал, так измучен был предательством, разводом и всем этим дележом. А я тибетской медициной всегда интересовалась, решила ему помочь, выходила его, да вот так в итоге и поженились. Мы с ним оба люди творческие, нам много не надо.

– Одна из главных претензий к правлению Путина – чудовищная коррупция, которая появилась в России, когда своим можно все, а остальным – "денег нет, но вы держитесь"...

Но в борьбе с коррупцией Путину надо помогать, один он не справится

– Коррупция и ложь чудовищные, конечно. Одни выводят миллиарды за рубеж, гребут деньги лопатой, а малышам больным по телевизору по копейке с населения на лечение собирают. Но только ли Путин в этом виноват? Вы посмотрите телевизор: ведь практически каждый день какого-то коррупционера сажают или за руку хватают, но чиновники на местах давно оборзели и все равно продолжают воровать. На Руси, правда, воровали всегда, и не при Путине это началось. Но в борьбе с коррупцией Путину надо помогать, один он не справится, это очень сложное дело... А по большому счету каждому нужно работать, каждому. Встал утром, убрал свой подъезд, цветы во дворе полил, какую-то еще посильную работу сделал. А у нас как привыкли? Бачок туалетный в квартире сломался, а они сразу Путину пишут – Путин, помоги. А надо наоборот – Путину помогать, а то у нас ничего сами делать не хотят и только ругать могут.