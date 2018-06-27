Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Путин примет помощника президента США Болтона в Кремле

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле встречу с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что у помощника президента США намечено сегодня несколько встреч в Москве, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, помощником президента России Юрием Ушаковым и руководством Совета безопасности России.

Считается, что главной темой переговоров Болтона в Москве станет станет подготовка саммита России и США, который может состояться уже в ближайшие недели. О том, что эта тема будет обсуждаться, ранее сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Марки в "Твиттере".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG