Страх Божий и страх спецслужб. Эфир в 17:05

Когда вера Богу несовместима с доверием спецслужбам? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные: правозащитник Елена Санникова и историк Церкви Павел Проценко. Эфир в 17:05.
Когда вера Богу несовместима с доверием спецслужбам? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные: правозащитник Елена Санникова и историк Церкви Павел Проценко. Эфир в 17:05.
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