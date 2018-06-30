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С христианской точки зрения

Страх Божий и страх спецслужб. Эфир в 17:05

Обыски в храме Архангела Рафаила религиозной организации "Истинно-Православная церковь"

Когда вера Богу несовместима с доверием спецслужбам? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православные: правозащитник Елена Санникова и историк Церкви Павел Проценко. Эфир в 17:05.

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