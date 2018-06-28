Россия не будет признавать расширение полномочий ОЗХО

Россия не намерена признавать расширение полномочий Организации по запрещению химического оружия. Накануне ОЗХО получила право называть виновных в химических атаках. Об отказе заявили в Министерстве иностранных дел России, сообщает русская служба "Deutsche Welle".

Представители ведомства назвали новые полномочия ОЗХО "серьезным ударом" по Конвенции о запрещении химоружия.

Инициативу по расширению мандата организации выдвинула Великобритания. На голосовании документ поддержали 82 страны, против высказались 24, включая Россию, Иран и Сирию. Постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин обвинил страны Запада в давлении на союзников Москвы, чтобы вынудить их проголосовать за предложенный Британией документ.

Полномочия Организации по запрещению химического оружия расширят в ноябре, после того как вступит в должность новое руководство ОЗХО. К этому времени определят процедуру для установления виновных в химических атаках.

​За время войны в Сирии ОЗХО неоднократно сообщала о применении химоружия. Специальная миссия организации неоднократно подтверждала факты химических атак, но отказывалась называть виновных, поскольку это не входило в ее полномочия.

Страны Запада неоднократно обвиняли в химических атаках режим президента Сирии Башара Асада, который пользуется поддержкой России. В Дамаске отрицают, что применяли химическое оружие, и утверждают, что вывезли из страны весь арсенал отравляющих веществ под контролем международных наблюдателей.