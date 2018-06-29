Россия обжалует в ВТО пошлины США на сталь и алюминий

Россия подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск к Соединенным штатам из-за дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз Минэкономразвития России.

Глава ведомства Максим Орешкин утверждает, что причиной подачи иска стали "многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры". Он отметил, что первой стадией разрешения спора станет консультация с США с целью поиска путей его урегулирования.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на сталь и алюминий из ряда стран 23 марта. Документ не начал действовать до завершения переговоров с торговыми партнерами. Однако договориться не удалось и 31 мая министр торговли США Уилбур Росс объявил о вводе пошлин.

Это решение уже оспорили Евросоюз, Канада, Мексика, Китай и еще несколько государств.