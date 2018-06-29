Суд в Пензе оставил под арестом Илью Шакурского и Андрея Чернова

Суд в Пензе оставил под арестом обвиняемых по делу сообщества "Сеть" Илью Шакурского и Андрея Чернова. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Ранее суд в Пензе продлил до 18 сентября арест Шакурского, Чернова и ещё троих фигурантов дела: Армана Сагынбаева, Дмитрия Пчелинцева и Василия Куксова.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Илья Шакурский и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.