В Останкине вывесили баннер "ФСБ пытает, НТВ покрывает"

В ночь на субботу у офиса телекомпании НТВ в Останкине вывесили баннер с надписью "ФСБ пытает, НТВ покрывает". Об этом сообщается в группе "Чемпионат мира по пыткам 2018" в социальной сети "ВКонтакте".

В заявлении активистов, которые причисляют себя к анархистам, говорится, что действия российских силовых структур и сюжеты федерального канала нацелены на "уничтожение свободы и сохранение "статус кво" властьимущих" (орфография сохранена).

Анархисты подчеркивают, что пока в России проходит чемпионат мира по футболу, в колонии находится украинский режиссер Олег Сенцов, страна ведет "полномасштабные военные кампании в двух государствах", а активисты, арестованные по делу "Сети", сообщают о пытках.