Саудовский король заверил Трампа в готовности увеличить нефтедобычу

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что король Саудовской Аравии Салман ответил согласием на его просьбу об увеличении добычи нефти на 2 миллиона баррелей. Агентство Reuters называет такую прибавку "необычной" и добавляет, что официального подтверждения этой новости из источников королевства пока нет. Названный объём суточной добычи нефти - до 10,8 миллионов баррелей в сутки - по оценке Reuters, выведет Саудовскую Аравию на небывалый до сих пор уровень нефтедобычи.

США и Саудовская Аравия рассчитывают таким образом компенсировать потенциальную нехватку нефти на рынке и сдержать рост цен.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ (страны ОПЕК, а также ряд не входящих в картель государств — производителей нефти, в том числе Россия), договорились нарастить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки. С инициативой временного наращивания объемов добычи выступали Россия и Саудовская Аравия, отмечается в публикации РБК.

В последнее время в российских СМИ появлялись публикации, в которых выражались надежды на то, что 1-процентный рост добычи нефти не помешает повышению цен на нефть, в чём остро нуждается российский бюджет. Однако, сегодняшние сообщения о договорённости Трампа с саудовским королем и позиция обеих сторон относительно сдерживания роста цен, добавляют неопределённости относительно "нефтяной подпитки" российского бюджета. От роста цен на нефть или сдерживания этого роста зависят доходы России в условиях обострившейся нехватки государственных средств на обеспечение пенсий и социальных программ