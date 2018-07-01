Омск: на митинг против пенсионной реформы собрались 4500 человек

В Омске на митинг против повышения пенсионного возраста у спортивно-концертного комплекса Блинова собрались 4500 человек. Такие данные сняли с рамок металлодетекторов, сообщает телеграм-канал "Орис Брут".

Выступающие на митинге потребовали отменить принятие скандального законопроекта о пенсионной реформе, многие также выступили за отставку правительства Дмитрия Медведева.

Во время митинга между выступающими произошел конфликт – организаторы, в числе которых члены партий "Яблоко", "Справедливая Россия", "Партия дела", КПРФ и ЛДПР, отказались дать представителям штаба Навального установить сцену и звук, а во время выступления представительницы штаба ее силой удалили с трибуны.

Очевидцы считают, что мэрия Омска оказала услугу организаторам митинга, отказавшись предоставить место на Театральной площади и перенеся акцию к комплексу Блинова, поскольку на площади не поместились бы все 4500 человек, пришедшие на митинг, пишет "Омск-Информ". Участникам акции пришлось даже оккупировать ступени спорткомплекса, находящиеся в аварийном состоянии.