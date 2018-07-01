Псков присоединился к акции против повышения пенсионного возраста

Псков присоединился к Всероссийской акции против повышения пенсионного возраста, которую объявил Алексей Навальный. Несмотря на плохую погоду, на согласованную акцию в местный гайд-парк пришли порядка трехсот человек. К активистам штаба Навального присоединились "народно-патриотические силы", местное отделение "Открытой России", а также представители непарламентских партий.

Активист штаба Навального Николай Кузьмин призвал не перекладывать всю ответственность за пенсионную реформу на правительство, как это делают профсоюзы, которые провели здесь свой митинг два дня назад: "Путину написали предложение правительство в отставку — тому самому Путину, который два месяца назад это правительство выбрал! У вас с головой-то все в порядке? Путин это правительство выбрал! Нет никакого плохого Медведева и хорошего Путина. Есть игра в плохого и хорошего полицейского".

"Если хотите что-то менять, направляйте свое недовольство лично на Путина. Не могут такие серьезные реформы проходить без Путина, именно Путин дал задание на эти реформы", - заявил Николай Кузьмин.

​

Лев Шлосберг, лидер псковского "Яблока", депутат Псковского областного собрания, главной проблемой пенсионной реформы назвал бедность российского населения, когда без помощи государства человек не в силах заработать себе на достойную старость. "Вся жизнь превращается в борьбу с бедностью вместо того чтобы быть просто жизнью", - сказал Шлосберг. Он напомнил о том, что в Псковской области средняя продолжительность жизни мужчины — 63 года. Многие работают всю жизнь, платят налоги, но до пенсии просто не доживают: "А теперь только по Псковской области еще нескольким десяткам конкретных людей сказали: ты не доживешь до пенсии, у тебя нет для этого никаких шансов".

По мнению Шлосберга, решить проблему с дефицитом Пенсионного фонда можно, например, через отказ от агрессивной внешней политики, в том числе, войны в Сирии.