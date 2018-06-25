"Яблоко" отменило выдвижение Сергея Митрохина на пост мэра Москвы

Федеральное бюро партии "Яблоко" отменило решение московского отделения о выдвижении политика Сергея Митрохина в качестве кандидата на пост мэра Москвы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Представители "Яблока" объяснили такое решение "нарушением порядка выдвижения кандидатов в мэры". Новая конференция московского отделения партии состоится 27 июня. На ней будет выбран кандидат для участия в выборах мэра. Исполнительным комитетом столичного бюро партии была согласована только кандидатура главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой.

Федеральное бюро "Яблока" выступает против выдвижения на выборы мэра Сергея Митрохина. По словам представителей партии, политик "неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения".

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Мосгоризбирком принимает документы на выдвижение кандидатом до 2 июля.