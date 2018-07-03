Самоходный Трансильванский и кража облаков

Доброе утро!

В мире настолько ничего не происходит, что новостями становятся предполагаемая продажа Геннадием Тимченко своего самолета и возможный уход Натальи Тимаковой с поста пресс-секретаря Медведева. Событий в собственном смысле слова правда немного:

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов 51-й день голодает в российской тюрьме. Верховная Рада Украины представила список из 23 россиян, которые могут подлежать обмену, и в российском Совете Федерации обмен Сенцова допустили.

Сегодня завершается прием документов на регистрацию кандидатов в мэры Москвы. “Яблоко” не будет в них участвовать, Сергей Митрохин отстранен от руководства московским отделением партии.

Бельгийская полиция раскрыла теракт, планировавшийся в конце мая во Франции, в связи с этим арестован иранский дипломат. ФБР утверждает, что предотвратила намечавшийся на завтра теракт в Кливленде.

Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши в связи с реформой судебной системы; Иран обвинил Израиль в ведении “климатической войны”.

400-й самоходный артиллерийский Трансильванский полк

Президент России присвоил некоторым российским военным частям почетные названия в честь украинских, белорусских и других зарубежных городов и регионов в память о том, что 70 с лишним лет назад эти части (вернее, то, чем они были 70 с лишним лет назад) освобождали эти города и регионы (какими они были 70 с лишним лет назад).

В Беларуси, которая отмечает сегодня День независимости, тоже любят реконструкции.

51-й день голодовки Олега Сенцова

Первая вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко представила список из 23 осужденных или арестованных в Украине граждан России для обмена на освобождение украинских заключенных в России и так называемых "ДНР/ЛНР". "Обращаюсь с призывом к Российской Федерации – заберите ваших, отдайте украинцев", – сказала Геращенко. К вечеру зампред комитета Совета Федерации России по обороне Андрей Кондратьев допустил возможность обмена Сенцова.

В понедельник на стадионе “Олимпийский” в Киеве прошла акция поддержку Сенцова.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которую так и не допустили к Сенцову в колонию, сказала, что российскому омбудсмену Татьяне Москальковой власти Украины тоже откажут в доступе к сидящим в Украине россиянам.

Исчерпывающие ответы на все вопросы о деле Олега Сенцова и его голодовке – в материале “Медиазоны”.

Выборы: Митрохин заканчивает, Скрипаль начинает

Сегодня в Москве завершается прием документов на регистрацию кандидатов в мэры. Их, видимо, будет 12 человек. Без своего кандидата осталась партия “Яблоко”: победитель праймериз отказался участвовать в выборах, а рвавшегося в кандидаты Сергея Митрохина отстранили от руководства московским отделением партии.

Зато политическую карьеру начала Виктория Скрипаль – племянница отравленного в марте в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. “Справедливая Россия” выдвигает ее в депутаты областной думы в награду за проявленный патриотизм.

Международное: предотвращенные теракты, климатическая война и другие

Полиция Бельгии раскрыла теракт, планировавшийся 30 мая во Франции на встрече иранской оппозиции – в связи с этим арестованы шесть человек, в том числе иранский дипломат. Иран пока не комментирует этот арест, зато публично обвиняет Израиль и еще одну “соседнюю страну” в ведении “климатической войны”: по версии директора иранского управления гражданской обороны, Израиль, воздействуя на идущие в сторону Ирана дождевые облака, лишает их возможности пролиться дождем.

ФБР сообщила о предотвращении теракта в штате Огайо – взрывное устройство должно было сработать в Кливленде завтра во время торжеств по случаю Дня независимости США.

Евросоюз начал санкционную процедуру против Польши за реформу судебной системы, которая, по мнению европейских властей, идет вразрез с европейским принципом верховенства права. У Польши есть месяц на то, чтобы ответить на претензии Брюсселя.

В Германии министр внутренних дел Хорст Зеехофер достиг компромисса с канцлером Ангелой Меркель по вопросу миграции. Отставкой Зеехофер больше не грозит.

В ссылках сегодня выясним, наконец, заслуживает ли порнография герменевтики. Но не сразу.

Сначала отрывок из книги медиевиста Галины Зелениной “Огненный враг марранов. Жизнь и смерть под надзором инквизиции”, посвященной общественной группе “новых христиан” – иудеев средневековой Испании и Португалии, обращенных в христианство, их противоречивой идентичности и отношениям с инквизицией.

Теперь о Пушкине. В 1825 году Пушкин создал набросок письма к Александру I, в котором рассказывал самодержцу (по-французски) о намерении убить некоего –V–. Олег Проскурин пытается понять, кого хотел (и хотел ли вообще) убить АС.

Порнографии посвящены рассуждения испанского философа и трансгендерного активиста Пола Б. Пресьядо “Архитектура порно: музей, городские отбросы и мужские кинозалы”. Для тех, кто современным искусством не интересуется, порнография иного рода: рассказ об однодневной выставке личных бумаг ничем не примечательных ленинградцев.

Искренне Ваши,

Семь Сорок