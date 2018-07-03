CNN: Трамп намерен встретиться с Путиным сначала один на один

Президент Дональд Трамп планирует встретиться один на один с Владимиром Путиным в начале саммита в Хельсинки, который намечен на 16 июля. Об этом телекомпании Си-Эн-Эн сообщил источник в окружении Трампа, знакомый с планами организации встречи. Этот источник сообщил, что встреча один на один должна состояться до того, как к двум президентам присоединятся другие помощники.

Встреча в Финляндии станет первой официальной встречей в верхах между Путиным и Трампом. Они встречались ранее в кулуарах конференций.

Во время своего исторического саммита с Ким Чен Ыном в прошлом месяце Трамп беседовал около часа один на один с главой КНДР с участием только переводчиков. Позже Трамп сказал журналистам, что обсуждение было "очень, очень хорошим". В случае с Путиным Трамп заявил, что хочет больше времени для развития отношений между двумя лидерами, сказал человек, которому известны детали планирования встречи двух президентов.