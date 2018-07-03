Суд Египта отклонил иск родственников жертв крушения А321 над Синаем

Суд в Египте отказался удовлетворить иск родственников россиян, погибших в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей защиты потерпевшей стороны.

Родные погибших настаивают, что власти Египта допустили халатность, из-за которой террористы пронесли взрывчатку на борт пассажирского лайнера. Иск был подан к бывшему премьеру страны Шерифу Исмаилу и трем министрам.

Суд постановил, что причиной катастрофы стали "незаконные действия" сторонних лиц, а "личные ошибки" ответчиков не имеют документального подтверждения.

Самолет А321 "Когалымавиа", ​летевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.