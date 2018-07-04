В Казани члена "Открытой России" оштрафовали за "прогулку оппозиции"

Суд в Казани оштрафовал на 10 тысяч рублей члена федерального совета движения "Открытая Россия" Эльзу Нисанбекову за участие в акции "прогулка оппозиции" 5 мая. Активистку признали виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает сайт "Idel.Реалии"

Нисанбекова заявила, что обжалует решение суда. За организацию и участие в "прогулке оппозиции" в Казани были осуждены активисты Андрей Бояршинов, Сергей Ветлужских и журналистка Юлия Файзрахманова. Бояршинова арестовали на 20 суток, Ветлужских оштрафовали на 15 тысяч рублей, а Файзрахманову — на 5 тысяч.

5 мая в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек. На трех из них заведены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия к сотруднику полиции".