Защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн генералу ФСБ Феоктистову

Защита осужденного бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева просит Московский городской суд отменить решение о возвращении бывшему руководителю службы безопасности "Роснефти", генералу ФСБ Олегу Феоктистову двух миллионов долларов, которые были потрачены на "взятку" чиновнику. Об этом Интерфаксу сообщила адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

По мнению защиты, "в судебном заседании не было установлено, что денежные средства принадлежали Феоктистову".

29 июня Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство Феоктистова о возвращении ему двух миллионов долларов, которые были переданы Улюкаеву при проведении оперативного эксперимента и впоследствии изъяты. Согласно показаниям Феоктистова, он взял эту сумму для оперативного эксперимента у своего знакомого, частного инвестора, который якобы до сих пор не знает, где его деньги.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. По версии следствия, он вымогал у главы "Роснефти" Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.